Erakordne! Mängufilm „Seltsimees laps“ avas Lõuna-Korea kinoaasta 

Filmi produtsent Riina Sildos tõdeb, et tegemist on üpris erakordse sündmusega, sest Euroopa filmid jõuavad Lõuna-Korea kinolevisse pigem harva. „Juba siis, kui me filmi 2018. aastal Lõuna-Koreas Busani filmifestivalil näitasime, oli publikust tunda, et puudutasime neid hingepõhjani. Tänu meie kahe rahva üllatavalt sarnasele ajaloole on see lugu neile arusaadav ja kõnetas neid,“ räägib Sildos.

Arvutused tõmbavad „Seltsimees lapsest“ rääkides paralleele mängufilmiga „Jänespüks Jojo“ (2019, rež Taika Waititi) ja Steven Spielbergi „Päikese impeeriumiga“ (1987), peaosalise Helena Maria Reisneri mängitud Leelo tegelaskuju võrreldakse Mooneega (Brooklynn Prince) filmist „Florida projekt“ (2017).