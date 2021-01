IV staadiumi vähki põdev endine teinitäht piinleb valudes 

44aastane koomik viidi haiglasse 12. jaanuaril suurte valude tõttu. Uuringute tulemus oli rusuv: IV staadiumi vähk. Us Magazine'i allika sõnul on Screechi osatäitjana tuntud Diamondil suured valud. "Ta jääb veel mõneks ajaks haiglasse. Praegu käib keemiaravi. See on karm, väga raske."

Diamond püüab vapper olla, kuid tema kannatused on suured. "See on väga emotsionaalne aeg." Õnneks on talle toeks lähedased, kes ei saa küll teda koroonapiirangute tõttu külastada, kuid püüavad iga päev helistada, et Dustini tuju üleval hoida. Näitleja ema on paraku rinnavähi tagajärjel siitilmast lahkunud, kuid talle on toeks sõbratar ja lähimad sõbrad.