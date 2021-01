Inimesed Raimo Kägu: vormista­sin vabatahtlikult oma pensioni emale Kroonika , täna 08:48 Jaga: M

Raimo Kägu Foto: Robin Roots

"Kui pensionile jäin, siis üks inimene rõõmustas – minu ema. Viis aastat enne pensionile jäämist olin talle lubanud, et kui see juhtub, siis mu pension on tema oma," rääkis ettevõtja Raimo Kägu (66) Kroonikale.