Luuletaja Amanda Gorman: demokraatiat võib pidurdada, aga ei saa jäävalt seljatada! 

„Kui minult 13 aastat tagasi – pärast keskkooli lõpetamist – küsiti, kelleks ma mõtlen saada, vastasin veidi ülemeelikult: „Eesti esimeseks naispresidendiks“. Isegi kui see poleks olnud nali – nagu me täna teame, esimeseks ma enam ei saaks. Austatud Kersti Kaljulaid, te jõudsite minust ette,“ alustas Grigorjeva (33) palju poleemikat tekitanud augustikuist kõnet. Kuid edasi väitis luuletaja: „Suurelt unistamise ülemeelikust on võimaldatud vaid teatud osale siin elavast rahvast. Et siin on täna teie ees kõnelemas lihttööliste ja eesti-vene segaperekonnast pärit noor naisterahvas, on juba väikest viisi ime /.../ Eesti on väga kaugel riigist, kus mõnest lihttööliste üles kasvatatud müüjatüdrukust võib saada peaminister, veel vähem president. Eriti, kui selle müüjatüdruku nimi on näiteks Maša, Vera või Sveta.“