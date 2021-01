Saund Koit Toome: „Mul pole olnud peas mõtet, et teeme nüüd loo, sest pean saama Eurovisionile, muidu suren.“ Aigi Viira , täna 22:30 Jaga: M

Esmalt Pärnu teatri Endla muusikal „Boyband“, seejärel „Ooperifantoom“ ning „Hüljatud“ Vanemuise laval. Nende suurprojektide ja kontsertide kõrvalt nappis Koit Toomel aega ja võimalust uusi lugusid kirjutada ning jäi vaid kolleege kadestada, kui need järjepanu uute lauludega välja tulid. Nüüd on Koit „Eesti laulul“ väljas koguni kahe looga – ise astub ta poolfinaalis lavale palaga „We Could Have Been Beautiful“ ning tema kirjutatud on ka duo Suured Tüdrukud ehk Kaire Vilgatsi ja Dagmar Oja võistluslugu „Heaven's Not That Far Tonight“. Ning mis salata, tüdrukud andsidki Koidule tõuke taas laule kirjutama hakata.