Kantrimuusika legend Dolly Parton leinab venda, kes suri pärast pikka võitlust vähiga 

Laulja on sügavas leinas ja loodab, et vend on nüüd paremas kohas. "Minu vend Randy on kaotanud võitluse vähiga. Perekond ja mina kurvastame tema kaotuse pärast, kuid teame, et ta on kindlasti paremas kohas," kirjutab Dolly Facebookis.

Nende duett "You Are My Christmas" tema viimasel jõulualbumil, on alati Dolly lemmik. "See oli tema viimane muusikaline lindistus ja ta säras sellel täpselt nii, nagu ta nüüd taevas särab," lisab laulja.