Verine ühistutüli: peks, uputamine ja süüdistused! „Sa oled vägivaldne joodik ja narkomaan“ 

Kaheksa aastat kortermajas elanud Tõnu räägib, et soovis hakata looma korteriühistut, ühtäkki hakati aga kuulutusi seintelt maha kiskuma ja tänavu aprillis sai esimeheks hoopis proua Ave. Tagatipuks olevat naabrinaine talle Edgari (naaber korterist 16 – toim.) käest isegi peksu organiseerinud. „Mina ei hääletanud tema poolt. Tulin tol õhtul Stroomi rannast, kus tegin kepikõndi. Nad nägid aknast, kui sisenesin ja Edgar tuli trepi peal käte ning rusikatega kallale. Ta süüdistas, et ma nende poolt ei hääletanud. Hakkasin ennast keppidega kaitsma,“ meenutab Tõnu.

Tõnu sõnul on Edgaril ka varem politseiga tegemist olnud ja suur viinaviga juures, ka mees pöördus pöördus politseisse. Hiljem selgus, et kriminaalmenetlust ei algatatud kuriteo tunnuste puudumise tõttu. Ave sõnul on tegemist täielikult valesüüdistusega ja kinnitab, et antud olukorda pole juhtunud. „Kui kolmteist inimest ei olnud nõus sind esimeheks valima, siis ei olnud,“ arvab naine, et Tõnu on lihtsalt kibestunud.

Naabrid on omavahel lootusetult tülli pööranud ja armu ei anta Foto: TV3

Hiljem selgub, et vastaspoolte tüli sai alguse hoopis sellest, et Tõnu on Edgari korterit uputanud, koguni kaks korda. „Esimesel korral tuli pool lage alla. Mõtlesin, et annan andeks, inimesel ikka juhtub. Kuu hiljem tuli alla juba sitavesi, sest WC-pott ujutas üle. Siis läksin küll üles...“ tõdeb Edgar.