Airi Vipulkumar Kansar on kaotanud 30 kilo: tahe muutuda on kõige olulisem Kroonika , täna 19:28

Airi Vipulkumar Kansar Foto: Alar Truu

Möödunud aasta Indias koroonalõksus veetnud laulja Airi Vipulkumar Kansar sai seal lihtsa nipiga lahti kolmekümnest ülearusest kilost. Ta ütleb, et tegi seda eelkõige iseenda jaoks, kuigi teab, et meelelahutusäri on halastamatu eriti naiste väljanägemise suhtes, kirjutab Kroonika.