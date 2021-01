Presidenditseremoonia mood: Lady Gaga kleididraama ja kõikehõlmav lilla 

USA 46. presidendiks vannutatud Joe Biden ning esimene naissoost ja ühtlasi esimene mustanahaline asepresident Kamala Harris kasutasid inauguratsioonitseremooniat Ameerika moedisainerite esiletõstmiseks. Valimisvõitluses Donald Trumpi seljatanud Biden kandis USA ajakirjanduse teatel Ralph Laureni ülikonda, mantlit ja maski. New Yorgis Bronxis sündinud Lauren on läbi ja lõhki Ameerika unistuse kehastaja – Valgevene juutide järeltulija, kes on üles ehitanud ülemaailmse moeimpeeriumi. Tema kaubamärk on konservatiivse maitsekuse garantii ning Ameerika traditsioonide sümbol.