VIDEO | USA presidenditseremoonial lõi laineid 22aastane luuletaja 

BBC Newsi teatel on Gorman kõigi aegade noorem poeet, kes on Ühendriikide presidendi ametisse vannutamisel esinenud.

Noor luuletaja kutsus oma viie minuti pikkuses teoses "The Hill We Climb" ("Mäe otsa me ronime") üles ühtsusele ning viitas ka Trumpi-pooldajate hiljutisele tormijooksule USA kongressihoonele. "Oleme näinud jõudu, mis meie rahva pigem purustaks, kui seda jagaks, mis meie riigi hävitaks, kui see tähendab demokraatia pidurdamist," kuulutas Gorman. "Ning need katsed oleksid äärepealt õnnestunud. Aga ehkki demokraatiat saab aeg-ajalt pidurdada, pole seda võimalik jäävalt seljatada."