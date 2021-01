Inimesed Kolme tütre isa Rauno Märks: mõtlen, et millal see pauk ära käib Ohtuleht.ee , täna 07:53 Jaga: M

Rauno Märks Foto: Erki Pärnaku

"Kõik on liiga lihtsalt käinud, mõtlen, et millal see pauk ära käib. Millal see juhtub, et ma ei tunne enam oma lapsi ära?" arutleb raadiosaatejuht Rauno Märks Sky.ee-le antud intervjuus.