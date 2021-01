Getter Jaani õppis selgeks ootamatu ameti: see ei pea olema ainult meeste töö! 

"Kui eelmisel aastal keegi oleks mulle öelnud, et Getter, uue aasta alguses sa lähed "Ringvaatesse" ja räägid, kuidas motoorsaega ümber käia, siis ma oleks öelnud: "mina, ma ei tea ju sellest midagi"," rääkis oranži metsamehe varustusse riietunud lauljatar otsesaates.

"See ei pea olema ainult meeste töö, seda võivad ka naisterahvad teha," sõnas Getter. Naine kirjeldas, et kui kursusel teooria käsitletud sai, järgnes sellele ka praktiline osa lumises metsas, mis oli üpriski keerukas. "Esimene kord oli päris raske. Teise puuga läks mul juba päris hästi. Ma tegin aga valesti seda, et pöörasin puule selja – puule ei tohi kunagi selga pöörata."