Erik Orgu: ma ei põgenenud Saaremaale lahkumineku eest 

"Andsin endale uusaastalubaduse, et 2021. aastal kolin Saaremaale, ent ma ei pannud paika kuupäeva. Olen pikka aega vaimustunud lohesurfist, mis muutis Saaremaa minu jaoks oluliseks. Siin on nii palju tuult, mida mandril on väga harva. Kui oleks minu valida, kus elada, ju elaksin kuskil Alpides, kus on alati värske õhk ja võimalus sõita lumelauaga," rääkis Orgu.