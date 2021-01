„Eesti laulu“ poolfinalist Gram-Of-Fun: tahame võita kodupubliku südame 

„Katsetamine on väga vajalik ja see on inspireeriv, kui leiad uue huvitava kombinatsiooni. Gram-of-fun on veel üsna noor ja me alles vaatame erinevaid nurki, aga näen, et meil hakkab järjest rohkem tekkima oma suund,“ räägib Raul.

Kuigi Eurovisonil osalemisest Gram-Of-Funi liikmed ära ei ütleks, nõustuvad nad üheskoos, et esialgu on eesmärk võita kodupubliku süda. „„Eesti laul“ on läbi aastate olnud kõige parem hüppelaud enda tutvustamiseks. Kõlaritest oma muusikat paugutada on väga tore, aga eesmärk on jõuda kuulajateni. Meil pole palju suuri lavasid, kus käia. Sellel üritusel osalemine on väga tore kogemus, mitte ainult lava peal, vaid ka lava taga,“ räägib Kristel, kes on võistlusel osalenud mitu korda.

„Tihtipeale ei pruugi võitja olla see, kes esindab Eestit Eurovisionil, vaid see, kes jõuab publikuni ja leiab oma sihtgrupi. Eestis on meil suur hulk inimesi, kellega ei ole veel dialoogi loodud,“ ütleb Raul. Ta nendib, et see, mis saab pärast „Eesti laulu“, on muidugi artisti enda kätes. „„Eesti laul“ on üks pusletükk või etapp, millest peab edasi liikuma,“ lisab Kostja.

Võistlusloo „Lost In A Dance“ idee tekkis Muudul, kes ammutas loomeindu 1980. aastate kiiretest Pat Benatari meeleoluga lugudest. Loole lisati veel nüansse, mis pärinevad bändi DJ-kogemusest ja huvist elektroonilise muusika vastu.

Loo sõnad kirjutati internetis

Kui suur osa loost oli valmis, kirjutati sõnad üheskoos eriolukorra ajal ja Skype'i vahendusel. „See oli veidi kummaline, sest ikka vaatad inimesele otsa ja otsid tema silmadest märke, kas olete samal lainel. Tundub, et netiühendus oli tol õhtul maksimaalselt hea ja kõik toimis,“ ütleb Kristel.

„See käib meil alati üheskoos: näiteks Raulil oli rida sõnu, edasi ei tundunud õige ja kolmekesi kirjutasime lõpuni. See on bändi tegemise põhirõõm – sa pole kunagi üksinda ja teised tulevad ideedega kaasa,“ räägivad muusikud. „Nullist interneti teel lugu kirjutada ilmselt nii lihtne pole, aga meil oli demo olemas ja hea vundament all. Kui sul on tugev baas, mis paneb mahlad voolama, ei takista kaugus loo sündi, kui see tahab tulla.“