„PONTŠIKUMINUTID“ | Peakokk Priit Toomits: joodikud oleme me niikuinii kõik, lisaks stress ja vale toitumine – ongi eesti mehe keskmine 

Pontšikute liige Priit Toomits on 47 aastat vana, kaalub 144 kg ning on peakokk ja eraettevõtja.

Küll pole aga mees alati selline olnud – kaal hakkas tõusma 30. eluaastast. “Elu läks keerulisemaks. Üks põhjus on stress ja joodikud oleme me niikuinii kõik. Vale toitumine ja alkohol kokku annabki eesti mehe keskmise,” räägib ta ausalt. Kuid Priit on võtnud eesmärgiks end aastaga viia paremasse vormi ning ideaalkaal oleks 98–100 kg.

Peakoka töö on närviline

Priit tõdeb, et peakoka töö on kindlasti närviline ning tööpäevad kipuvad venima väga pikaks. “Eks ole ka näksimist, aga kõrtsitöötajale kohaselt vein, konjak, kange alkohol,” selgitab ta, miks just tööl kaal tõusnud on.