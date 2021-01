Donald Trumpi tütar jõudis veel Valges Majas kihluda 

"Mul on au olnud tähistada Valges Majas mitmeid verstaposte ja ajaloolisi sündmusi ning luua oma perega uusi mälestusi. Erilisim neist on kihlumine mu võrratu peigmehe Michael Boulosega!" õhkas 27aastane Tiffany Trump sotsiaalmeedias. "Tunnen end õnnistatuna ning ootan pikisilmi järgmist elujärku!"

Tiffany on Donald Trumpi tütar teisest abielust Marla Maplesiga. Neiu väljavalitu Boulos (23) on Iltalehti teatel sündinud Liibanonis ning tema soontes voolab ka prantsuse verd. Tiffany Trumpiga tutvus ta New York Posti andmeil Kreeka saarel, kus too puhkas koos oma sõbranna Lindsay Lohaniga.