Laura Põldvere osalemine Soome eurolaulu valimistel tekitab põhjanaabrites küsimusi: kas ta on pooleldi soomlane? 

Pärast „Supersonicut“ (Laura 2016. aasta „Eesti laulu“ võistluslugu – toim.) on kõik allamäge läinud. See on konkurentsivõimelisem kui „Break me“ (Laura mullune „Eesti laulu“ pala – toim.), kuid ma ei usu, et sellel on võimalus. Ma ei saa aru, miks ta Soome eest võistelda üritab. Kas ta tõrjuti „Eesti laulult“ eemale?“ küsib üks fänn. Teinegi arvab, et Laural on tänavu väike võimalus võita. „Imelise esitusega näen seda esikolmikus, kuid ma arvan, et see lugu pole piisavalt tugev. See on tüüpiline ballaad ja tema varasemad „Eesti laulu“ esitused on paremad olnud,“ ütleb ta.