Laura Põldvere osalemine Soome eurolaulu valimistel tekitab küsimusi. Laura: väited on üles ehitatud vaid Youtube’i kommentaariumile

Uudise ilmsiks tulles Õhtulehele intervjuud andes kinnitas Laura, et elab suurema osa ajast Soomes ning nagu Eestiski, tuleb seal osalemiseks olla kas Soome kodanik või resident ehk omada kohalikku isikukoodi. See on Laural olemas.

Mida arvavad aga eurofännid loost? Euroblogi lehel Wiwibloggs avaldavad inimesed muidugi erinevaid arvamusi – mõne arvates on tegu maailma parima looga, teiste sõnul aga jooksis Laura seekord lati alt läbi.

Pärast „Supersonicut“ (Laura 2016. aasta „Eesti laulu“ võistluslugu – toim.) on kõik allamäge läinud. See on konkurentsivõimelisem kui „Break me“ (Laura mullune „Eesti laulu“ pala – toim.), kuid ma ei usu, et sellel on võimalus. Ma ei saa aru, miks ta Soome eest võistelda üritab. Kas ta tõrjuti „Eesti laulult“ eemale?“ küsib üks fänn. Teinegi arvab, et Laural on tänavu väike võimalus võita. „Imelise esitusega näen seda esikolmikus, kuid ma arvan, et see lugu pole piisavalt tugev. See on tüüpiline ballaad ja tema varasemad „Eesti laulu“ esitused on paremad olnud,“ ütleb ta.

„Ma armastan seda! Laul on suurepäraselt üles ehitatud. Jah, refrään võiks tugevam olla, kuid arvan, et lugu sobib Lauraga ekstreemselt hästi. Ma armastan selliseid lugusid. Kui lavaesitus saab elegantne olema, olen ma rahul,“ kiidab üks fänn. Ka teistel jagub kiidusõnu. „See on parem kui „Supersonic“ või „Verona“. „Play“ on teiste UMK seniavaldatud lugudega võrreldes nagu sõõm värsket õhku.“

Laura peab uudist pigem ülespuhutud probleemiks, kui tegelikkuseks