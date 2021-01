„PUUDUTA MIND“ 170. SAADE | Ettevõtja ja investor Vallo Arumäe õpetab kuidas ratsa rikkaks saada 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on rahalise vabaduse ekspert, ettevõtja, mentor ja treener Vallo Arumäe.

Vallo Arumäe missiooniks on inspireerida läbi isikliku eeskuju inimesi, kes soovivad olla vabad ja juhtida ise oma elu, jagades nendega reaalse elu kogemusi ja aidates neil leida üles vastused enda seest.

Viis olulist eluvaldkonda, millega Vallo soovitab teadlikult tegeleda

Kui tahame end elus tunda tõeliselt õnnelikuna, peame hoolitsema viie eluks olulise valdkonna eest. Selle asemel, et jätta need juhuse hooleks, tasub teadlikult pühendada aega nende õppimisele ning enda arendamisele kõikides nendes valdkondades. Ükski valdkond ei ole tähtsam kui teine, oluline on harmoonia leidmine nende vahel ja pidev edasi liikumine.