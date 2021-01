Inimesed Viies „Eesti laul“! Tuuli Rand: esimest korda sooloartistina osaledes ebaõnnestusin! Katharina Toomemets , täna 06:00 Jaga: M

VIIES KORD: Tuuli Rand läheb võistustulle viiendat korda – sooloartistina teist korda. Finaali on ta saanud vaid korra – aastal 2013 kooslusega Teele & Tuuli & Ula. Foto: Martin Ahven

„Bändiga osaledes jaguneb koormus laiali – igaühel on asjas oma roll ja osa. Üksi osaledes ei teki aga vaidlusi, saad ise otsustada ja oma tiimi üles ehitada ning arvamusi on vähem,“ arutab „Eesti laulu“ poolfinalist Tuuli Rand, millised on bändiga ja üksi võistlemise plussid ja miinused. Ta läheb tänavu võistlustulle juba viiendat korda.