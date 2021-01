Traagiliselt vara lahkunud Aviciist ilmub elulooraamat 

Tim Berglingi nime all sündinud Avicii oli tundlik ja introvertne nooruk, kes oli sunnitud eduka karjääri ja populaarsuse tõttu püüdma ebainimlikult kiiresti täiskasvanuks saada, kirjutab Iltalehti. Kui Avicii teatas 2016. aasta suvel otsusest tuuritamine lõpetada, oli tema vaimne ja füüsiline tervis juba väga räsitud - selleks ajaks oli rootsi staar juba mitu korda kiir- ja intensiivabi vajanud. 20. aprillil 2018 läks Bergling vabasurma.

Avicii ametlik biograafia "Tim - Avicii elulugu", mille autor on rootsi ajakirjanik Måns Mosesson, ilmub üle maailma 16. novembril. Autor on lubanud panna suurt rõhku artisti hingeelule ja kogetud raskustele. Raamatu müügitulud annetatakse Tim Berglingi nimelisele fondile, mille tema pereliikmed pärast tema surma rajasid ning mille eesmärk on suitsiidide ennetamine.