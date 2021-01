Chrissy Teigen on sunnitud oma uut hobi kaitsma 

35aastane Teigen teatas hiljuti, et tal on uus hobi: ratsutamine.

Kuid kommentaatorid tõstsid kära: kahe lapse ema sai nahutada, et ta alustab ülimalt kuluka hobiga ajal, mil nii paljud inimesed on koroonaviiruse tõttu töötud ja rahahädas. Mõne fänni meelest ol Teigenist lihtsalt taktitu väita, et tal pole midagi - tema mees on miljonär.