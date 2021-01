LINGAMID LEHVIMA! Epp Kärsin ja Raimond Kaljulaid peavad paljastavat rannaplaani: me ei pea enda keha häbenema

Kaljulaid räägib, et tegelikult on mitteametlik nudistide rand olemas, mis asub Põhja-Tallinnas Paljassaare poolsaarel Pikakari rannaribal. Kuna seadusandluses puuduvad selles osas konkreetsed märked, mis on lubatud, on suvel sõitnud rannas ATV-ga ringi ka munitsipaalpolitsei, et manitseda inimesi suspesid jalga tõmbama. "Me ei peagi enda keha häbenema," lisab Epp, et alastus pole tabu ning tuleb võtta end sellisena nagu sa oled.

"Kui sa tahad ilma triipudeta päikest võtta, siis sul on see võimalus ja munitsipaalpolitsei ei tule sind sealt ära ajama," ütleb Epp, et plaanitakse vaid rannariba ja kui see kellelegi ei meeldi, on alati võimalus lahkuda. Nii Kärsin kui Kaljulaid on ise nudistide rannas käinud ning see kogemus ei olnud midagi šokeerivat.

Samal teemal Inimesed TABUTELEVISIOON? Jüri Pihel: Epp Kärsini seksisaatele uusi osi ei filmita Hiljaaegu postitas lingamispetsialist Epp sotsiaalmeediasse pildi, kus tema ja Kaljulaid lumisel mererannal seisavad. Naine nendib postituses, et talvel on just õige aeg valmistuda rannahooajaks. "Käisime võimalikku alastiranda suure lume ja tuisuga vaatamas. Kui väljas poleks olnud -10 ja tuul, siis oleksime muidugi ka vette hüpanud," märkis Kärsin, et kui ilm soosiks, oleks neil mõlemil riided seljast lennanud.

Epp tõi välja, et Tallinn on ainus pealinn Põhjamaades, kus ei ole ametlikku nudistide randa. "Tegelikult Tallinnas muidugi käiakse alasti ujumas ja päevitamas. Näiteks Paljassaare poolsaarel Pikakari rannast pisut edasi asub metsik rannariba, mis on aastaid olnud mitteametlik alastirand. Meie ettepanek on anda sellele rannale ametlik alastiranna staatus ja lubada seal alasti ujumine ja päevitamine. Eesti inimesed päevitavad ja ujuvad niigi alasti, miks siis ei võiks seda teha ka Tallinnas? Igaüks võib end oma kehas tunda kindlalt ja hästi."