„Eesti laulu“ poolfinaalid toimuvad telemaja asemel Saku suurhallis! Tomi Rahula: see on läbi kaalutletud otsus 

Rahula räägib, et kindlasti suheldakse veel vajalike institutsioonidega, kuidas üritust täpselt korraldada, aga üks on kindel: publikut tänavu artistidele kaasa elamas ei ole. „Saku suurhall võimaldab meil oluliselt paremini kõiki praegusel ajal kehtivaid piiranguid täita, et üritus saaks korrektselt toimuda ja kaitseksime inimesi,“ ütleb ta. Saku Suurhall on juba aastaid „Eesti laulu“ partner ja just seetõttu toimub üritus ka sel aastal seal.