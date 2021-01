Culkin toetab ettepanekut Trump filmist „Üksinda kodus 2“ välja lõigata 

Komöödia fännid on algatanud petitsiooni Trumpi etteaste eemaldamiseks, viidates tema vihaõhutavatele sõnavõttudele USA kongressihoones toimunud rahvamürgli eel. Üks fänn tegi Twitteris ettepaneku asendada Trump digitaalselt praegu 40aastase Culkiniga. "Nõus," säutsus omaaegne lapstäht Macaulay vastu.

Culkini ja toonase kinnisvaratuusa Trumpi põgus ühine stseen leidis aset New Yorgi Plaza hotellis, mis kuulus Trumpile aastatel 1988-1995. Peategelane Kevin küsis hotelliomanikult teed fuajeesse. Mullu novembris antud intervjuus väitis režissöör Chris Columbus, et Trump oli end vägisi filmi pressinud. "Maksime küll [hotelli kasutamise eest tasu], aga ta ütles: "Te võite Plazat kasutada ainult siis, kui mina filmis olen. Nii me siis nõustusime teda filmi panema, ja esimesel linastusel juhtus midagi veidrat: kui Trump ekraanile ilmus, pistsid inimesed hõiskama. Ütlesin siis monteerijale: "Jäta ta publiku pärast filmi sisse.""