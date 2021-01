Sisulooja Martti Hallik tähistas tähendusrikka numbriga juubelit: teistest sõltumatu olla on kõige parem 

Sisulooja Martti Hallik tähistas 18. jaanuaril tähendusrikka numbriga sünnipäeva. "Mingit teist tunnet kahjuks küll ei tundnud. Ilmselt sellepärast, et olin ennast juba varakult valmis seadnud, et nüüd see tuleb. Ja ilmselt olen ka juba pooled oma kriisid kahekümnendate teises pooles läbi põdenud,” tõdeb ta.