Surnud soome metaltähe eraelu kohta ilmnes midagi üllatavat 

Laiho suri oma Helsingi kodus pärast aastaid kestnud terviseprobleeme. Metalmuusika maailma raputanud surmauudis tuli ilmsiks 4. jaanuaril. Seoses surmaga intervjueeriti ka Alexi teist abikaasat Kelli Wright-Laihot, nüüd aga selgub, et austraallanna polnudki muusiku seaduslik naine, kuigi kannab tema perekonnanime. Ilta-Sanomat avastas, et Laiho polnudki ametlikult lahutanud ameeriklanna Kimberly Gossist, kellega ta abiellus 2002. aasta veebruaris.

"Võin kinnitada, et me pole lahutatud," ütles Goss Ilta-Sanomatele.

Kelly oli alles 11. detsembril kuulutanud, et temal ja Alexil on kolmas pulma-aastapäev. Nende kärgperre kuulub Kelly tütar varasemast kooselust. Nüüd möönis austraallanna, et Kimberly jutt vastab tõele. Tema sõnul oli Alexil ja temal kavas oma suhe ametlikuks teha. See polnud aga võimalik enne, kui rokkari eelmine liit on lahutatud.