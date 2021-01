Mika Keränen paneb õpetajaameti maha: keskendun nüüd kirjatööle 

Mika rääkis, et õpetajana meeldib enim see, kui ta näeb noortes tärkavat usku iseendasse ja huvi keelemängude ning kirjanduse vastu. "Ma soovin väga, et see säiliks ja areneks, mitte kool ei suruks seda maha," sõnas mees lisades, et algselt on huvi olemas igas inimeses.