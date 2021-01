Supermodell Stephanie Seymouri poeg leiti surnuna 

2009. aasta märtsis andis Seymour lahutuse sisse. Õhtuleht kirjutas toona, et Peter püüab tema elu põrguks teha. Sõbra sõnul avastas Seymour pärast lahutuse sisseandmist koju minnes, et mees on maja lukud välja vahetanud. Brant nõudis nende ühiseid lapsi endale, väites, et Stephaniel on viinaviga ja ta ei kõlba emaks. Kuid järgmisel aastal leppis kuulus paar ära ning on tänini abielus.