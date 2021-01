TV3 VIDEO | Nika Kalantar laste saamisest: mul pole kunagi seda instinkti ega vajadust olnud 

Ka Nika on pidanud korduvalt oma valikut selgitama: "Mida vanemaks olen saanud, seda vähem on küsitud selle kohta. Kõige rohkem küsiti seda siis, kui olin liiga noor laste saamiseks. 16-17 aastaselt, kui olin teismeline, mis on absurdne!"

"Sa saad arvestada ainult endaga. Naised on rohkem väljavahetatavamad ja sa pead tegema head karjääri, tegema end oluliseks. Sul on vaja pakkuda stabiilsust, et last kasvatada," tõdeb Nika.