„PONTŠIKUMINUTID“ | Stressis nelja lapse isa Kuldar Pajula: kui panen mingid riided selga, siis olen nagu kiletatud sardell  

Õhtujuht, pulmaisa ning lastetreener Kuldar Pajula stardikaal oli 183 sentimeetri juures 110 kilogrammi ning mees loodab aastaga saavutada kaalu 90 kg. “Ideaalis 85 kg, aga jätan eesmärgiks 90 kg,” on mees võtnud reaalsed eesmärgid.

Kaalulangetusteekonna otsustas Kuldar ette võtta, sest tundis, et elukvaliteet hakkas langema, ei jõudnud kõike teha ning tundis pidevalt väsimust. “Kui tahad suurema osa päevast magada, tuleb järelikult teha mingi muutus. Eks ülekaal väsitabki rohkem, kui trenni tegemine,” räägib ta. “Unekvaliteet treenimata kehaga on tunduvalt nõrgem kui treenitud kehaga. Üks suur miinus on ka see, et ma ei maga korralikult.”

Oma kehakaalu kohta pole ta küll kriitikat saanud, ent saab ka ise aru, et on juurde võtnud. “Kui panen mingid riided selga ja olen nagu kiletatud sardell, annab see juba endale märku, et midagi on valesti ja peab suuremad riided ostma,” selgitab ta.

Üleliigne kehakaal mõjutab Kuldari sõnul tema elu väga palju. “Elan kolmandal korrusel. Kui pean trepist üles minema, siis juba praegu on väga raske, hingeldan ja kui peab puid tuppa viima, siis on topeltraskus. Peab pool tundi hinge tõmbama, et saaks uuesti elama hakata,” tõdeb ta.