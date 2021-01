Sõber paljastab karmi tõe Harry ja kuningakoja suhetest 

Bradby on Sussexi hertsogipaariga lähedastes suhetes ning just tema on see, kellele Meghan oma Aafrika-visiidil pihtis, et Briti kõmuajakirjandus on ta elu põrguks teinud.

Samal teemal Inimesed Kas vennad Harry ja William on lootusetult nugade peal? Bradby rääkis saates "Love Your Weekend", et Santa Barbara lähistele kodu seotanud Harry elab perest distantseerumist endiselt valusalt üle. "Olukord perega pole ilmselgelt ideaalne ja aasta on nende kõigi jaoks väga raske olnud," viitab Bradby aastatagusele ootamatule Megxitile ehk Sussexi hertsogipaari taandumisele Põhja-Ameerikasse. "See oli psühholoogiliselt väga keerukas projekt, sest nad olid ilmselgelt raskes olukorras ja ei tundnud end hästi, ja mida rohkem ma seal olin, seda rohkem ma selle ulatuslikkust mõistsin," vahendab ajakiri Marie Claire.

"See on kõigi jaoks valus ja keeruline."

Bradby sõnul on Harry ja Meghani taandumine Briti kuningakojast olnud äärmiselt valuline. "See on kõigi jaoks valus ja keeruline. Põhimõtteliselt otsustasid nad ju lahkuda kuninglikust perest, ja seda pole varem tehtud." Ajakirjanik lisab, et Elizabeth II onu kuningas Edward VIII taandus küll samamoodi, kuid see oli sunnitud lahkumine - ta loobus troonist, et abielluda kaks korda lahutatud ameeriklanna Wallis Simpsoniga, kellega ta kuningana naituda poleks tohtinud. Sussexid lahkusid oma vabal tahtel.

"Seda polnud varem vabatahtlikult tehtud ja keegi ei tea täpselt, kuidas see välja kukub. Kummalgi pool on endiselt palju haavatud tundeid ja on väga raske ..." Bradby sõnul on näha, et avalikkus tahab, et Harry ja Meghan ja ülejäänud kuningliku pere liikmed oleksid õnnelikud. "Aga viimase aasta jooksul pole see nii olnud. Olukord pole kerge ega mugav. Ma ei usu, et see selliseks kujuneda saabki."

"Aga kas nad [Harry ja Meghan] on seal õnnetud?" küsib Bradby. "Ei, mulle nii ei tundu. Minu meelest on nad seal üsnagi õnnelikud, aga mulle tundub, et nad maadlevad oma olukorraga elus. Aga minu meelest teevad seda kõik, ka William. Ma ei usu, et tema jaoks see kerge oleks."