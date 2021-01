Saund „Eesti laul 2021“ poolfinalist Rahel: ema toetab mind ka siis, kui tahaksin alla anda Mondela Urbala , täna 06:00 Jaga: M

PABERITEGA LAULJA: „Mingi aja laulsin kooris, aga juba varajases teismeeas sain aru, et tahan olla pigem solist. Seejärel viis mind tee WAFi laulukooli ning sealt edasi juba Georg Otsa muusikakooli,“ kirjeldab Rahel oma muusikuteed. Foto: Stanislav Moshkov

„Alustasin soolokarjääriga alles möödunud aastal ja peamiselt tahaksin „Eesti laulul“ tutvustada ennast rahvale. Loomulikult me kõik tahame võimalikult kaugele jõuda,“ räägib Rahel Ollisaar, kes on siiani laulnud bändides OUU ja Rake ning on ka legendaarse 2 Quick Starti taustalaulja.