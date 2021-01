ŠOKK: Gillian Andersoni ekskallim kolis tema sõbranna juurde! 

Anderson (52) ja Morgan (57) otsustasid oma visiitsuhte lõpetada õige pea pärast nende koostööd "Kroonis", kus Gillian kehastas legendaarset Briti peaministrit Margaret Thatcherit. Anonüümsete allikate väitel oli armulugu lihtsalt oma aja ära elanud ning lahkuminek olnud sõbralik.

Kuid Daily Mail väidab nüüd, et Anderson on vapustatud: Peteril on juba uus kallim, kelle juurde ta on sisse kolinud, ja tagatipuks on tegu tema sõbranna Jemima Khaniga. Khan (46) on kuulsast Goldsmithi pangandussuguvõsast pärit seltskonnakaunitar, kel on seljataga abielu omaaegse Pakistani kriketituusa ning praeguse peaministri Imran Khaniga ja armulugu Hugh Grantiga. Tema ja Gillian on aastaid sõbrad olnud.

Jemima Khan ja Hugh Grant. Foto: VIDA PRESS

Alles aasta tagasi, mullu jaanuaris, oli kaks korda lahutatud Gillian enda ja Peteri elukorraldust kiitnud: kummalgi oli eraldi kodu ning nii oli iga kohtumine pidupäev.