Lenna ei pelga Setumaa külmataati: naudime terve perega imelist talveilma ja püüame kala! 

Lenna nentis, et enne pühapäeva püüdis ta viimati jääaugust kala kümme aastat tagasi Peipsi järvel. "Meil on siin maal väga suur järv, mis on paksu jääkaane all. Kahjuks me küll ei saanud midagi, aga tore oli ikkagi. Naudime imelist talveilma," rääkis lauljatar ja lisas, et viimati koges ta nii uhket talve lapsepõlves.

Lenna sõnul sai ka pere värskeim liige – mullu novembris sündinud poeg – krõbedaid kraade tundma. Seda küll kümmekond minutit, siis viis ta beebi autosse sooja.

Saatejuht uuris ka, millised tegevused on maal elades sellise külmaga vältimatud. "Üks täiskasvanu ärkab hommikul varem ja teeb kõikidesse ahjudesse tule. Mõnus on hommikul, kui toad on soojad. Ega meil muid tegevusi siin talvisel ajal polegi kui lükkame lund, toome puid ja kütame," nentis Lenna. "Mees lõhub puid ka!"