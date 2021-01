EMA | Ansambel Trad.Attack! neljast nominatsioonist: iga kord läheb seest veidi õõnsaks 

28. jaanuaril jagatakse taas Eestis muusikaauhindu. Ansambel Trad.Attack! püüab võitu aasta etno/folk albumi, aasta ansambli, parima laulu ja aasta albumi kategooriates. „Väga äge!“ hõiskab Sandra Vabarna. „Iga aasta on selline ootusärevus, kui on album välja tulnud ja on põhjust olla nomineeritud. Loomulikult me ei tee auhindade pärast muusikat, aga see on alati positiivne tõuge ja tagasiside, kui tõesti oled saanud nominatsiooni. Eriti meie viimase albumiga, kuhu oleme nii palju energiat, aega ja raha investeerinud,“ tõdeb lauljatar.