Trumpi-pooldajate meeleavaldusel tabatud muusik sai plaadifirmast sule sappa 

Pink (42) rääkis Trumpi-meelse telekanali Fox saatejuhile Tucker Carlsonile, et plaadifirma pistis talle meeleavaldusel osalmise eest sule sappa. Algul oli Mexican Summer Arielile kinnitanud, et ei loobu tema teenetest. "24 tundi hiljem saatsid nad sõnumi, et teatavad avalikult, et annavad mulle kinga."

Pink kurdab, et seoses plaadifirmast vallandamisega ja üleüldise koroonaolukorraga, mille tõttu tema kontserdituur ära jääb, on tal näpud täiesti põhjas ja peab tänaval elama. "Mu pere on saanud tapmisähvardusi," rääkis Ariel telesaates. "Nad isegi ei tea, et ma siin [teles] olen, nad kartsid nii väga, et ma televiisoris esinen. Neid on terve nädal ähvardatud. Mind ka - vihkamine on ületanud igasugused piirid ... inimesed on nii alatud."

Robert Davi Foto: LAURA OKS

Eestis ennekõike Frank Sinatra laulude esitajana tuntud USA laulja ja näitleja Robert Davi (kes tutvus siinsel kontserdil endast ligi 30 aastat noorema tartlannaga ja sai temaga lapse) kurtis 2019. aasta intervjuus, et Trumpi toetamine on tema karjääri kahjustanud. Mõned Hollywoodi tähtsad ninad keelduvat teda palkamast. Davi väitel on filminduses helipoole töötajatest 95% Trump pooldajad. "Nad tulevad mu juurde ja ütlevad: "Aitäh, et meie eest kostnud oled!""

Antonio Sabato juunior 2016. aastal USA vabariiklaste üleriigilisel kongressil. Foto: VIDA PRESS

Ka endine "Melrose Place'i" näitleja Antonio Sabato juunior on kurtnud, et Donald Trumpi toetamine on talle karjäärivõimalusi maksma läinud.