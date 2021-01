Céline Dion tegi oma mehe viiendal surma-aastapäeval liigutava postituse 

Céline (52) oli teismeline tüdruk, kui Renést tema mänedžer sai. Aastatega kasvas koostööst välja armastus. Dion ja Angelil abiellusid, said kolm last, kuid mees suri 74 aasta vanuses kõrivähki.

"René, juba viis aastat ..." kirjutab Dion. "Ei möödu päevagi, mil me sinu peale ei mõtleks. Ootame rohkem kui kunagi varem, et sa meid juhiksid, kaitseksid ja jätkuvalt meie üle valvaksid. Ning me palvetame, et kiirgaksid oma armastust kogu maailmale, kõigile neile, kes praegu väga raskete aegadega silmitsi seisavad."