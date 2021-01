KLÕPS | Lauljatar Sissi jagab fotot uue kallimaga: nii kiiresti nii kalliks 

"Meie suhe kujunes lihtsalt imelisest sõprusest. Me kohtusime 2020. aasta juulis ning nüüd juba kaks kuud oleme koos," ütleb Sissi Kroonikale.

Varem oli Sissi paar infotehnoloogia-, arvuti- ja fotograafiahuvilise Carl-Kaspar Eensaluga, kellega lauljatar kohtus keskkooli alustades kui oli 16aastane. "Enne seda, kui suhe tekkis, olime me mitu kuud sõbrad. Rääkisime iga päev hommikust õhtuni, sest jutt ei saanud kunagi otsa. Iseloom on meil sarnane ja meie huumor on ka täpselt ühesugune," rääkis Sissi Õhtulehele 2018. aasta juulis