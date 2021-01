PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 18. jaanuar 

Uraani ja Jupiteri pingeseisu mõjul oled uuendusmeelne, ent on oht oma võimeid üle hinnata. Piirangud ei meeldi sulle, ent pead end siiski pidurdama ja lähtuma reeglitest.

Sind valdab rahutus ja elevus. Maailm on põnev, ümberringi on palju huvitavat, mida sa proovida tahaksid. On keeruline eesmärkidele keskenduda, tahad teha erinevaid asju.