Kultuurikorraldaja Piret Aus: „Joala sammas on kentsakas ja hakanud oma elu elama. Tundub, et seda ei saa enam tagasi pöörata." Aigi Viira , täna 20:36

TURISMIATRAKTSIOON: Tõenäoliselt teeb Viljandi linnavalitsus homme otsuse Jaak Joala ausammas teisaldada. Et ilmaime oma silmaga enne mahavõttu ära näha, tuldi nädalavahetusel kuulsa kuju juurde üle Eesti pilti tegema. Foto: Aldo Luud

„Mis tehtud, see tehtud ja las see Jaak Joala kuju nüüd seista seal Posti tänaval, – see on ühe kunstniku nägemus ja mis seal siis ikka,“ arutleb Ugala teatri näitlejanna Vilma Luik, kelle poolest võiks skandaalne taies vabalt Viljandis edasi seista. Küsimus pole enam selles, kas see on inetu või ilus, vaid hoopis segaduses, mis Mati Karmini loodud kuju on saatnud.