Näitleja Tiit Lilleoru tütar: „Ta oli imeline mees minu emale ja maailma kõige parem issi minule." Sirje Presnal , täna 22:30

JÄI HEAS MÕTTES LAPSEKS. „Isa oli alati väga siiras ja aus ning lapsed ja loomad tundsid selle vaistlikult ära,“ räägib tütar. „Ta oli alati lapsehingeline, kuid mitte kunagi lapsik.“ Foto: Aldo Luud

„Ma alati ütlesin talle, et ta on kõige parem isa maailmas, ja nii ma tõepoolest südames tunnen,“ sõnab näitleja tütar Kristiina Lilleorg. Tütar räägib isast olevikuvormis, sest – nagu ta ütleb – tunneb, et isa on endiselt tema ja ema Allaga. „Ta on üks kõige õrnemaid ja hellemaid inimesi, keda olen kunagi kohanud. Isa on mulle mitte ainult sõnadega, vaid ka üdini ausa eeskujuga õpetanud, kuidas olla Inimene.“