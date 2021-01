Jaanus Nõgisto: kuidas ma mängin 60aastaselt lugusid, mis peaks kütma naha kuumaks 16aastasel tüdrukul 

Nõgisto räägib, et tema oma sünnipäeva ei pea ja selleks on irratsionaalne põhjus. "12aastasena olin purjetamislaagris Taganrogis. Käisime sõber Eiki Keertiga turul, kus mustlased ennustasid mulle kümne rubla eest, et minek on 33aastaselt. Tegid lapsele sellist julma asja ja võtsid ära raha, mis oli nädala toiduraha," meenutab ta.