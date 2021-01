„PUUDUTA MIND“ | Terapeut Kristiina Garancis: ilma väeta on elu maitsetu ja väe nimel käivad siin maailmas kõige suuremad võitlused  

Terapeut ja koolitaja Kristiina Garancis selgitab, et vägi on nähtamatu, ometi kõigi jaoks tuntud aare, tänu millele me saame täiel rinnal elada, ennast teostada ja luua, sest see annab energia, jõu, inspiratsiooni, kire, põlemistemperatuuri või otsusekindluse.

“Ilma väeta on elu maitsetu ja väe nimel käivad siin maailmas kõige suuremad võitlused ehkki lahinguseisus nimetatakse seda hoopis võimuks,” tõdeb ta. Kristiina ütleb, et vägi ise on meie sees alati olemas ja on vaja vaid teada, kuidas teda toita ja hoida ning kasvatada. Vägi on neutraalne - kui me oma võimu kuritarvitame, siis anname me sellele ise teistsuguse värvingu. Samas ei saa kedagi sundida midagi tegema - inimene teeb ennast kahjustavaid ja vähendavaid valikuid ise hirmust millegi või kellegi ees.

Väel on omad tõusud ja mõõnad