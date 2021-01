Alfred Baskin: me ei saanud isaga kindlasti kõiki jutte räägitud 

Roman Baskini poeg ja Ita Everi pojapoeg Alfred Baskin on teatrigeenidest sõltumata läinud elus oma teed. „Ma usun, et geenid liiguvad üle põlve, aga ma olen rohkem oma geene saanud ema vanematelt, eriti vanaisalt, sest mulle on päris pisikesest saati meeldinud väga sporti teha, üldse liikuv eluviis, rekreatiivne tegevus. Ema-isa ütlesid, et mul lõid alati silmad särama, kui ma sain sporti teha.”