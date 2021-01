PILTUUDIS | Viimaseid päevi vaadatav kurikuulus Jaak Joala kuju meelitab kohale rahvahorde 

Laupäeval kella poole kahe paiku oli umbes paarkümmend inimest kuju juures, aga üks kohalik teadis rääkida, et keskpäeva paiku oli kuju vaatamas korraga lausa 40-50 inimest. Tee ääred on autosid täis ning lisaks on püsti pandud väike kohvik, kust saab sooja teed või kohvi osta.

Jaak Joala nime, näo ja käte kujutiste eemaldamist monumendilt hiljemalt esmaspäevaks, 18. jaanuariks, nõuab tema lesk Maire Joala, keda esindav advokaadibüroo Trinity saatis Viljandi linnavalitsusele sellekohase nõude.

"Oli ju armas, et lauljat pannakse tähele ja soovitakse talle avaldada tunnustust monumendi näol. Ent see, mil viisil see küpses ja valmis sai, oli kahetsusväärne. Ma väga kahtlen, kas Jaak oleks tahtnud olla Viljandi linna kloun, keda käiakse värviliste tulede valguses vaatamas," kommenteeris Maire Joala.

"Disko pole kunagi olnud tema muusika ning see kuju, kogu see komplekt esindab seda, mida Jaak ei olnud," ütles Maire. Ta kinnitab, et Mati Karmini esialgsele kavandile ta ei poleks öelnud. "See oli absoluutselt teistsugune: tagasihoidlik, soliidne, üleni hall. Polnud seda tilulilu, mis seda praegu ümbritseb, mis teeb selle absoluutselt kohutavaks."

Ausammas, mille püstitamise algatas MTÜ Meie Viljandi juhatuse esimees, Viljandi linnavolikogu liige Harri Juhani Aaltonen (Isamaa), on kaasa toonud linnaelanike ja kunstiekspertide vastakad kommentaarid.

"Ma isegi ei kommenteeri, see on linna omandus nüüd ja eks nad otsustavad, mis nad sellega teevad," tõdes Karmin, et keegi peab kuju linnale kinni maksma. "See pole minu omandus. Ma nii rikas pole, et seda enda koduaeda panna."