Kuidas August Gailit oleks reageerinud meie riigikogu tsirkuseetendusele? 

Gailitit on nimetatud viimseks romantikuks. Kogu tema looming on üles ehitatud grotesksele vastandusele: ilus – inetu, hea – kuri, loodus – tsivilisatsioon, jumal – saatan. Ilu ja inetus on Gailitile sama oluline kui Tammsaarele tõde ja õigus. See on Gailiti elufilosoofia, millele on ta kokkuvõtliku põhjenduse andnud paguluses ilmunud romaanis „Leegitsev süda“ (1945): „Ütlesin juba – tänapäev ei tunnusta head ega halba, musta ega valget, on vaid tuhandepalgeline inimene, kes tahab elada ja hingata. Meie käsitame inimest kogu ta kirgede kompleksiga. Meie ei ütle, et see on hea ja too on halb, see lubatud ja too on keelatud, see ilus ja too on inetu. Meie teame, et hea on lahutamatu kurjast ning veetlevamgi ilu kannab juba sündides kõdunemise inetust ja lehka enese küljes.“