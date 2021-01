„Rebecca“ staar taandus seksiskandaali tõttu Jennifer Lopezi uuest filmist 

Hammer (34) pidi mängima komöödias "Shotgun Wedding" koos Lopeziga, kuid teatas nüüd, et taandub uuest filmist. "Nendele arututele väidetele ma ei reageeri, kuid arvestades minu vastu algatatud õelaid netirünnakuid ei saa ma nüüd oma lapsi neljaks kuuks maha jätta ja ise Dominikaani vabariiki filmi tegema sõita."

Hammer ja tema kahe lapse ema Elizabeth Chambers teatasid mullu suvel, et lähevad kümne ühise aasta järel lahku. Courtney Vucekovichi nimeline naine rääkis New York Postile, et tal oli Hammeriga suhe juunist augustini. Mees tundunud algul vapustav ja vaimustav, kuid muutunud manipuleerivaks ja võimukaks. Lisaks rääkis naine, et Hammer unelenud nende suhte ajal, kuidas ta tahaks Courtney roided puruks murda, neid grillida ja süüa. Ta ütleb: "Ma tahan sinu küljest tüki hammustada." Kui mul oli käes väike haav, meeldis talle seda imeda või limpsida." See kõik ajanud Vucekovichile hirmu peale.

Samuti mullu augustis Hammeri seltsis tabatud Jessica Ciencin Henriquez - näitleja Josh Lucase eksabikaasa - kirjutas sotsiaalmeedias: "Kui kahtlete ikka veel, kas need Armie Hammeri sõnumid on ehtsad (ja nad on), siis peaksite endalt ehk küsima, miks me elame ühiskonnas, kus usutakse pigem vägivallatseja kui ohvri juttu."