Vähihaigel Jeff Bridgesil on oma poolehoidjatele hea uudis Toimetas Triin Tael , täna 11:00

Jeff Bridges pälvis 2019. aasta Kuldgloobuste jagamisel Cecil B. deMille'i nimelise elutööauhinna. Foto: Reuters/Scanpix

"Suure Lebowski" täht Jeff Bridges paljastas mullu oktoobris, et tal on diagnoositud lümfivähk. 71aastane näitleja hoiab fänne oma raviga kursis - ja sedapuhku on tal rõõmusõnum.