EMA | HIGI, VIHM JA TUMEDAD INSTINKTID! Miljardite laulja Marten Kuningas: pidin muutuma, see oli vältimatu! 

28. jaanuaril jagatakse taas Eesti muusikaauhindu ning ansambel Miljardid püüab võitu aasta rockalbumi, aasta ansambli, parima laulu ja aasta albumi kategooriates. „Ikka on meeldiv, kui tehtut on märgatud. Mullu avaldati palju uut muusikat. Seda kõike läbi kuulata ja hinnata on suur töö,“ sõnab Marten ja lisab, et on tore, et 141-liikmeline žürii jagab muusikatulvale oma tähelepanu. „Mu meelest ei olegi nii oluline võita, tähtis on ju osavõtt – oled millelegi pühendunud ning siis seda teistega jaganud. Olla nomineeritud või võita – lõpuks on see samaväärne. Olulisim on aga ise tunda oma töö väärtust.“